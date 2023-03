A rockereknek kapóra jött a strófa, verset fabrikáltak a saját ábrázatukra, amit aztán skandáltak is mindenfelé, főleg, ha kellő mennyiségű almaborhoz jutottak. Voltak, akik a parafrázist is parafrazálták, s az ősellenségnek számító másik „végletet” szidalmazták: Trombita harsog, dob pereg, kapjátok be, popperek… (Ugyanezen kultúra terméke volt pár évvel később az „Isten nem ver bottal, csak New Kids on the Block-kal”.)

Selypi és lőrinci tánciskolások 1976-ban. A kép bal szélén a szerző

Forrás: T. O.

Kissé előreszaladtunk, ami a címmagyarázat szempontjából talán indokolt, ám néhány bekezdés erejéig térjünk vissza az 1970-es évek közepéhez. Ez az az időszak volt, amikor szinte minden háztartásban villódzott a televízió, de az ezermester családapák már nem erőltették, hogy a képernyők elé helyezett celofánok segítségével színessé varázsolják a fekete-fehér látványt. Az az időszak volt, amikor még kitartottak a tánciskolák, ahol divatjamúlt lépésekre iparkodtak megtanítani a legbénábbakat is – köztük engem –, akik pedig nem shakelni vagy twistelni szerettünk volna, hanem csak azért iratkoztunk be, mert így tett az összes csaj is a környékről. Ez még az az időszak volt, amikor a suliban azzal próbáltak bennünket rávenni a takarékoskodásra, hogy egy- és ötforintos bélyegeket ragasztattak velünk egy kartonlapra, s az így összegyűjtött pénzt elkölthettük osztálykirándulásra. Megjegyzem, nem volt rossz ötlet, azóta is számos olyan hely található Magyarországon, ahová egyébként soha nem jutottam volna el. És az az időszak volt, amikor az iskolai mozibérletnek köszönhetően diákokkal teltek meg a filmszínházak. Erre sem lehet egy rossz szavam sem.

Az évtized közepén a „Gólya hozza…?” című felvilágosító könyv suttyomban kézről kézre járt a diákok körében, az újságok szexológusai – élükön dr. Veres Pállal – pedig hamarosan korabeli celebekké váltak. Az edukáció helyet követelt a vásznon is, ellentmondásos módon olyan korhatár-besorolással, hogy csak azok nézhették meg például a Helga című filmet, akik egyébként is mindent tudtak már, de nálunk legalábbis több mindent.