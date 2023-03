A legtöbb szó a biomassza fűtőműről esett, az Egererdővel közösen megvalósítva, erre 2010-ben is készült terv. Ez jól szabályozható, csúcsidőszakban is bírná a megnövekedett igényt. Az erőmű Felnémeten, az Egererdő telephelyén volna a legjobb helyen, így a fa beszállítása sem okozna plusz környezeti terhelést. Az állami erdészet akár távhő termelő is lehetne, az EVAT szolgáltatóként a szükséges vezetékrendszert építené ki. A beruházás tízmilliárdos volna, egy ötven százalékos drágulás 30 százalékkal jelentkezne a távhőárban, a fa 50 százalékos drágulása 20 százalékos növekedést jelentene. Lakatos Tibor szerint optimális esetben is 2027 végére épülhetne föl egy új, faaprítékos fűtőmű.