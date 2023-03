Fontosabb jellemzőiről a következőket emelték ki: „A nyomvonal teljes hossza 8,6 kilométer, mivel a város közelében halad. A helyszínrajzi elhelyezkedésből adódóan a közúti kapcsolatok száma 13 (11+2). Ez biztosítja Eger belvárosának a gyors megközelítést a közvetlen kapcsolatokon, vagy az új bekötéseken keresztül (például Hadnagy , Leányka, Cifrakapu utca). Tehermentesítő szerepe jelentős, nagyságrendileg akár harmadával is várható a forgalomcsökkenés a városi úthálózaton. Jó közlekedési kapcsolatokat teremt, a város keresztirányú forgalma jól rávezethető és észak-déli irányban is kedvezőbb időszükségletű közlekedési lehetőségeket teremt a belterületi, belvárosi átkeléshez képest. Közvetlen rákötést kap a Hadnagy utca, ahová az intermodális csomópont tervezett.

Az út magassági és helyszínrajzi vonalvezetése összehangolt, ehhez illeszkednek a közösségi tervezés kapcsán megvalósított nyomvonal korrekciók.

A domborzati adottságokat a vonalvezetés jól kezeli, a legnagyobb töltésmagasság 10 méter, míg a bevágásmélység az Íj utcánál eléri a 13 métert. Épül egy nagyjából 150 méter hosszú felüljáró a Kistályai úti csomópont felett és egy 20 méter hosszú híd a Vécseyvölgy utca különszintű keresztezésében. Meglévő hidak felülvizsgálatára is sor kerül majd a projekt további fázisaiban a nyomvonal érintettségének mértékében, így azok megújítása is várható.”

Kiemelték az is, hogy a nyomvonalon magasabb a várható forgalmi terhelés, 2036-ra naponta 17 ezer 800 járműre számítanak a legforgalmasabb keresztmetszetben. Az új tervben a Nagykőporos út és a Homok utca között, valamint a Donát utcát követő szakaszon zártkerti érintettséggel is számolni kell. A szakmai anyag szerint a beépült lakóövezeteket 100-120-180 méterre ugyan megközelíti, de beépített területeket nem érint és út által kismértékben megközelített ingatlanok esetében zajvédelmi létesítményekkel a hatások jól kezelhetőek. A zajhatások tekintetében a jogszabályi kötelezettségek teljesíthetőek. Illetve az anyagban az is szerepel, hogy a vonalvezetésből adódó, természetes zajvédelem is jellemzi a bevágásban vezetett Íj utca menti szakaszon.

„A nyomvonal megközelítőleg átlagosan 80 méterre húzódik a jövőben beépítésre szánt lakóövezetektől, amely egyúttal azok feltárását is szolgálja majd. Pince, természetvédelmi terület nem érintett, szőlő területet is csak kismértékben érint. A domborzati viszonyokból, valamint a csomópontok számából is adódóan az útszakasz 1/3-án óránkénti 50 kilométer a megengedett sebesség, közel felén pedig óránkénti 560-70 kilométerrel lehet majd közlekedni, ami a zajhatásokat sokkal kedvezőbbé teszi egy gyorsabb haladást biztosító útvonalhoz képest. A Homok utca és Leányka utca közötti részen 90 kilométeres sebesség is biztosítható” − fogalmaznak.