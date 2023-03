Számos helyről érkeztek adományok, felajánlások, hogy könnyebben vészeljék át a krízist. Az elmúlt egy év alatt a mátraderecskén élő, főként kisgyermekes családok naponta figyelik a híreket, és reménykednek, hogy egyszer végetér az esztelen vérontás, is újra hazatérhetnek.

Forgó Gábor, polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy jelenleg tizenöten találtak náluk menedéket. Az elmúlt hetekben két anyuka érkezett gyermekeivel a faluba.

- Most is készen állunk arra, hogy a háború elől menekülő civil lakosságnak menedéket nyújtsunk. Harminc embert tudunk felelősséggel elszállásolni és gondoskodni róluk - mondta, s hozzátette azt is, hogy szeretne eloszlatni egy, a lakosság körében terjedő félreértést. A befogadottak időnként vásárolnak maguknak élelmiszert, tisztálkodási szereket, s erről számlát kérnek.

Érdemes tudni mindenkinek, hogy a menekültekről való gondoskodás fedezetét nem az önkormányzat, hanem a magyar állam biztosítja. Szűkös az idei költségvetésünk, a legfontosabb feladatokra, legfőképpen intézményeink biztonságos működtetésére futja az idei büdzséből. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a nálunk menedékre találók után létszámarányosan utalja a pénzt a központi költségvetés.

A családok egyébként jól vannak, változatlanul hazavágynak, és minden nap abban reménykednek, hogy mihamarabb véget ér a háború, amely az elmúlt évben rengeteg családot tett földönfutóvá és kényszerített menekülésre.