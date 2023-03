A Kossuth úti hidat is újjávarázsolták, így ezen is bátran lehet közelekedni. A Dózsa út végén is hozzáláttak a munkához. Végre megoldódott a Fürdő út elején sok bosszúságot okozó árok problémája is. A nagyobb esőzéskor a víz már akadálymentesen folyhat el a patakba.

Sági Ferenc polgármester mindenkinek köszönetet mondott, aki anyaggal, vagy munkájával hozzájárult az a fenti létesítmények elkészültéhez.