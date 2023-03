A szervezők legnagyobb örömére idén is sok partnerük szeretne részt venni abban, hogy játszva formálja a jövő generációjának szemléletét. Ez évben ️4 útirányt és jól szervezett beosztást biztosítanak a 20 állomás felfedezéséhez. Ennyi témához sok diákot várnak: Gyöngyösről, illetve a városhoz közeli településekről az általános iskolák felső tagozatosait, továbbá a középiskolásokat. A program csak ️2 tanórát vesz igénybe, de számos élménnyel, a fenntarthatósággal és a környezettudatossággal kapcsolatos hasznos információval és tudással térhetnak haza a diákok, ígérik a szervezők. A tanárok, csoportvezetők jelentkezését a [email protected] oldalon várják. A program személyszállító partnere, a K&V további buszokkal szeretne segíteni – "háztól házig" szállítva az osztályokat. A lebonyolítás operatív munkájába a Mátra Biker egyesület kapcsolódik be. A főszponzori címet a P&G gyöngyösi gyára vállalta el, nemcsak anyagi támogatást, de közös gondolkodást és élménypontot is hozva a programba.