Az új kiadvány elkészítéséhez jelentős kutatómunka folyik jelenleg is a településen. Vargáné Csengeri Mónika polgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy a kötethez folyamatosan gyűlnek a régi és friss fotók, dokumentumok és tárgyak.

– Sorra felkeressük a ludasiakat olyan korabeli fényképekért, régi receptekért, kéziratokért, naplókért, amelyeket a tulajdonosaik szívesen látnának a könyvben. A falukönyvet gazdagító ötleteket, ajánlásokat is szívesen fogadunk, s azoknak a történeteknek a folytatását, gazdagítását is, amelyeket a könyv szerzője, összeállítója, dr. Szuromi Rita egri történész vet fel internetes közösségi oldalon. Ludasnak nem csak méltó jövője, de izgalmas és sokszínű múltja is van. Ez a kiadvány most egy komoly lehetőség, amellyel csak pár évtizedenként lehet élni. A könyvvel azt is szeretnénk megmutatni, hogy Ludas ebben is igazi közösségként tud együttműködni – részletezte Vargáné Csengeri Mónika.

Dr. Szuromi Rita szerint Ludas 2000-ben közreadott, majd 2001-ben kiegészített első falumonográfiája már megismételhetetlen érték, mert akkor még éltek azok az adatközlők, akik a tradicionális földművelő közösségek szokásainak, hagyományainak közvetlen forrásai voltak.

Tárlat is lesz Vargáné Csengeri Mónika arról is tájékoztatott, hogy a könyvhöz kapcsolódóan egy helytörténeti kiállítás is készül. Mindazok a fényképek, használati és dísztárgyak, régi receptek, kéziratok, naplók és egyéb dokumentumok, amelyeket a ludasiak a könyv illusztrálásához adnak, megtekinthetők lesznek majd a tárlaton is.

– A 21. században élő embereknek változott az igénye. A puszta múltleírás mellett egyre nagyobb hangsúly helyeződik a képi megjelenítésre, és annak a lehetőségnek a keresésére, hogy mindez hogyan válik hasznosíthatóvá, újrateremthetővé. Ideje volt hát végre nekünk is lépni egyet, és keresni a megújulás lehetőségét. Van tehát létjogosultsága a klasszikus falutörténetnek is, főleg azokon a helyeken, ahol ez még nem készült el. Ám Ludason, ahol a korábbi éveknek köszönhetően anyaggazdagság van, bátran lehetett új utakra lépni – mondta dr. Szuromi Rita.

– Majd egy évvel ezelőtt, amikor a település polgármestere megkeresett, és kérdezte, elképzelhető-e, hogy egy könyv ne csak a múltról szóljon, hanem a jelenről is, azonnal igennel feleltem. Gondoljuk csak el, mi, XXI. századi emberek, akik sokszor rohanunk a felgyorsult világban, képesek lennénk-e egy klasszikus falutörténetet végigolvasni? Ezért a készülő munkának csupán egy része lesz a történeti múlt, hiszen az alapértékek sokszor a múltban keresendők, ezekre építhető a továbblépés. Nem célunk tehát újabb falutörténetet kiadni, legfőképpen nem célunk az előzőeket megismételni. Arra törekedtünk, hogy ez a készülő munka egy falukönyv legyen. Amelyben a múlt összegez, a jelen tükröt tart – a jövőt pedig ennek alapján mi döntjük el – összegezte dr. Szuromi Rita.



Kibővültek a kutatási lehetőségek Dr. Szuromi Rita szerint húsz esztendeje még nem sejthettük, mennyire felgyorsul majd a körülöttünk lévő világ. Az informatika ilyen mértékű fejlődése rengeteg előnnyel jár, persze csak akkor, ha azt jól kezeljük. Ma egy helytörténeti kiadvány anyaggyűjtéséhez nem kell a levéltárban poros dobozokban keresgélni. Elég a raktári jelzetre kattintani, hogy a forrás olvashatóvá váljon. Ezzel persze jelentősen nőtt a feldolgozható, megismerhető anyag mennyisége, amely azonban még a történész szelektáló képességét és értékítéletét is próbára teszi. Hihetetlen módon megnövekedett az írás szabadsága, hiszen az anyagbőség sokszor már azt is lehetővé teszi, hogy eldöntsük, milyen szempontból közelítjük meg az adott, feldolgozandó témát.