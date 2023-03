A gasztrónómiai kaland mellett kétféle kisérőprogrammal is kedveskedtek a gyerekeknek. Barnáné Úri Katiéktól megtudhatták mi is az a pergetés és lehetőség volt különböző mézek kóstolására is. Sipos Istvánhoz is el lehetett sétálni, aki bemutatta a gyerekeknek a lovak világát. A bátrabbak lóhátra is pattanhattak és élvezhették a csodás élményt. István saját készítésű pizzával is meglepte az érdeklődőket, akik elmondták milyen fantasztikus program volt ez is. Egy újabb tartalmas kultúrák találkozása volt, ahol sok jó szándékú ember segített megmutatni világunk egy újabb kis szeletét.