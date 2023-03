Ezzel a programmal nemcsak az erdők létének fontosságára szerették volna felhívni a civilek figyelmét, hanem az egészség megőrzésére és a betegek megsegítésére is - derült ki az Egererdő Zrt. keddi tájékoztatásából.

– Az Egri Erdészet adott otthont a tavaszi véradó napnak, ahol erdészeink, kollégáink nyújtottak segítséget a nemes cél érdekében. Az önkéntes véradáson 41-en vettek részt, ami jó példája annak, hogy az erdészek nemcsak a szakmai kihívások megoldásában tudnak összetartani, hanem egy jó cél érdekében is. A véradást megelőző szűrés a közelmúltbeli kullancscsípésekre is vonatkozott, így a Magyar Vöröskereszt szakemberei sajnos több kollégát kizártak a véradásból a szigorú szabályok szerint. Örömünkre szolgált, hogy fiatal kollégák között többen voltak, akik minden félelmüket félretéve első alkalommal adtak vért, amit ezúton is hálásan köszönünk nekik – közölte portálunkkal Víg Ilona, az Egererdő Zrt. kommunikációs és közjóléti vezetője