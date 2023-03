– Itt a tavasz, dagad a jókedv! Nemcsak a tavasz érkezett meg, hanem a könyvtár kinyitása is! A Könyvtári Hírmondó a változások koráról mutat be fontos információkat. Humort a zsebbe, a jelszó: „open the door”! - írták a videóhoz a kreatív könyvtárosok.

A felhőtlen szórakozást némiképp beárnyékolja a hír, miszerint a gazdasági helyzet hatására kénytelenek voltak emelni az áraikon.