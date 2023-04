A napokban 31 borászat 146 bora nevezésével rendezték meg a gyöngyössolymosi Nyilas Birtokon a Mátrai borvidék 26. borversenyét, tájékoztatta portálunkat Kovács Zita, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnöke. Az elnök örömét fejezte ki, hogy ilyen sok borász tartja fontosnak a részvételt a versenyen.

– A tételeket három, öt-öt tagból álló bizottság bírálta Maróti Attila, Csernyik István és Nagy Szabolcs elnökletével. Újdonság volt az úgynevezett WineCompass bírálóprogram használata. Ezt már több éve bevezettek a nagy nemzetközi borversenyeken, azonban most elsőször szerepelt helyi borseregszemlén. Jó alkalom volt ez arra is, hogy a tavalyi évjáratról átfogó képet kaphassanak a borászok. Igaz, ezúttal a vörös- és fehérborok esetében is voltak régebbi tételek, sőt, muzeális borok, köztük pezsgő és narancsbor is kerültek a bírálók elé. Ez is azt bizonyítja, mennyire különleges és izgalmas a borvidékünk, és milyen kísérletező szelleműek az itteni borászok – foglalta össze Kovács Zita.

A hegyközségi elnök elmondta, hogy végül 45 aranyérem született, és 6 bor kapott nagyarany minősítést. Az eredményeket a májusi Mátrai Bornapokon ismertetik majd. Az aranyérmet szerző borok közül választják meg hamarosan Gyöngyös Város Borát, amelyet ugyancsak a Mátrai Bornapokon kóstolhatunk meg először.