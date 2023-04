A húsvéti kocsonyának története van. Nemcsak íze, kinézete fontos, hanem az előkészületének ceremóniája. Harminc éve, hogy magam is becsatlakoztam ebbe a szertartásba, de őszintén bevallom, az első tíz esztendő a beavatásra kellett, míg rájöttem, hogy mi az optimális állag, mi az az idő, amit rá kell szánni, s főképpen ha megfőtt, hogyan helyezzük el az ünnepi étkek tengerében?

Felmerülhet, felmerülhetne az a kérdés is, hogy kell-e kocsonya húsvétkor? Van-e értelme a „mindenmentes világban”, illeszthető-e ez a fogyókúrás és fitnesz programokhoz, és egyáltalán lesz-e a jövőben húsvéti kocsonya, vagy karrierje végképp leáldozott?

A hagyományok, az ünnepel kapcsolatos tradíciók oly mértékben megváltoztak, hogy joggal vitatható: ebben a korán melegedő éghajlatban mihez kezdünk a hűtőszekrényt megkövetelő félig szilárd, félig folyékony húsétellel? S egyáltalán, mikor szabad hozzá kezdeni a kocsonyához, és mikor és meddig fogyasztható?

Egy generációval előbb, amikor még a népi táplálkozás elengedhetetlen része volt a disznóvágás, s következésképp a disznótor, volt értelme eltenni a legszebb combot, a legszebb sonkát a feltámadás ünnepére.

Andráskor, vagy Ferenc napkor, amikor nagyszüleim az első hízót vágták, a gondos gazdaasszony, a sertés leggömbölydedebb combjára rámutatott: „Na, ebből lesz a húsvéti sonka!” A szépen körbe kanyarított húsdarab aztán a töltelék árukkal együtt (ezen a kolbászokat, gyomorbélbe töltött disznósajtot értjük) ment a füstölőbe. Nálunk nem volt ilyen alkalmatosság, de volt koma, jóbarát (helyi hentes), aki szakszerűen tartósította ezeket, köztük a sonkát is. Az én gyerekkoromban inkább sötétebbre füstölték a disznóságokat,pedig akkoriban amúgy is nagy hidegek voltak, a kamrában, avagy a padláson nem lehetett bajuk. A farúdon sorakozó csemege- és erős békési kolbászok (anyám éppen erre a vidékre való volt) tavaszig szépen elfogytak.

Mikorra már a húsvéti takarításba belefogtunk, jobbára csak a sonka, a négy füstölt köröm, meg a malac füle-farka maradt meg. Ezt aztán mindet, de mindet beleparancsolta az anyám a fazékba, mert úgy tartotta, áprilist követően már úgysem lesz kedvünk, gyomrunk ilyen erős étkeket enni! A mi közelünkben – reformátusok lévén - nem volt divat a sonkaszentelés - de a húsvétot megelőző nagyhéten ( amiről egyébként csak suttogva lehetett kimondani, hogy ez az) - nem fogtunk hozzá a főzéshez. Ha jól emlékszem, szombaton rotyogott csak a fazékban négy-öt óra hosszán át a sonka, meg egy másik termetes lábosban a kocsonyának való. Mikor aztán elkészült, aranyszélű tányérokban a kamra asztalon meg polcon sorakoztak a füstölt húsból előteremtett gusztusos kocsonyák. Az újabb időkben, amikor már én főztem ezt az ételt, vegyes húsból készült a remegő ínyencség: sertésfejből, vagy sertés lábból, és bőrkéből, valamint füstölt körömből, amit aztán húsvét vasárnapján kóstolhattunk meg először, s aki eljött locsolkodni, vagy rokon látogatóba, az ünnep másnapján annak is jutott belőle. A főzés menete, és arányai sem közömbösek! Két évtized kellett hozzá, mire kitapasztaltam, mennyi só, és hány fokhagymagerezd hozza meg az optimális aromáját a kocsonyának. Anyám még – aki esküdött a füstölt részekre – csak fokhagymát adott a léhez, én már sárgarépát zöldségeket is belefőztem, vagy díszítésképp adtam hozzá. A nagyszombati egész napos főzés után aztán csinos kerámiatálkákba adagolom most már a kocsonyámat, lehetőleg olyanokba, aminek fedele is van, s mivel akkora kamrával nem rendelkezem, s az erkélyen hagyom kihűlni, vagy ha melegedik az idő, a hűtőszekrényben óvom.

A kocsonya – pedig a fesztivált a tiszteletére Miskolcon többnyire februárban rendezik - mégis csak hozzátartozik a húsvéthoz. A bőség, a jólét szimbóluma. Persze dukál mellé a frissen főzött, és levélben kihűlni hagyott parasztsonka, a kemény tojás, és retekből, uborkából, újhagymából álló primőrsaláta, vagy csípős tormakrém.

Az a háziasszony vagy hobbiból szakácskodó férfi), aki ad a tradíciókra, de a feltámadást az ésszerű koplalás, azaz böjt után egy igazán megterített ünnepi asztallal szeretné emlékezetessé tenni, az idén is főz kocsonyát. Én is ezt teszem. Semmihez sem hasonlítható öröm az, ha a kellően megdermedt lébe belemeríti a kanalat, az a szívesen látott vendég, aki a kedvünkért kopog be az ajtónkon húsvét reggelén kezében egy üvegcse szagos vízzel. Mert az evés, a kínálás is szeretet! Az egymáshoz közel kerülni vágyók szeretetpárbeszéde.