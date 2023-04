Az elemzés szerint az őszi vetések jó állapotban vannak, korán megindult a tavaszi fejlődésük.

– Az őszi búza szépen meg van bokrosodva, kezd szárba indulni. A repcén megjelent a virágkezdemény is, ezekben a kultúrákban az elmúlt napok fagyos éjszakái nem tettek kárt, ha a repcét meg is csípi a hideg, könnyen regenerálódik – írták. Hozzátették, a kajszi már Miskolc térségében is elvirágzott, errefelé az őszibarack a virágzás elején jár, az alma, a körte, a szilva, a cseresznye és a meggy is többnyire bimbós, Szeged környékén pedig már az őszibarack is túl van a virágzáson. Közölték, a gyümölcsösökben a mínusz 1, mínusz 7 fokos fagyok súlyos károkat okoztak.

Megkérdeztünk néhány vármegyénkben gazdálkodót, mik a tapasztalataik. Az egri Nagy László őstermelői családi gazdasága Kerecsend és Eger között található. Birtokán csak kajszibarackot termeszt. Mint mondta, a fagy nagyon megviselte a növényt.

– Jelentős a kárunk, ez már most látszik. Az, hogy ez százalékos arányban mennyi, még nehéz megítélni. Nem tudjuk, milyen kondícióban vannak azok a fák, melyek már elvirágoztak, várunk kell még néhány napot, hiszen még a meteorológusok a következő napokban is fagyokra számítanak – emelte ki.

Nagy László elmondta azt is, van egy másik tényező, amiről kevesebb szó esik, ezek a méhek. A hidegben a méhek sem mennek beporozni.

– A beporzás hiányossága ugyanolyan károkat okoz, mint a fagy. Hangsúlyozom, egyelőre várunk még az idei termés megítélésével, az viszont biztos, hogy jelentős a kárunk – húzta alá.