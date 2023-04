– A programsorozatban a prevencióra és az egészséges életmód népszerűsítésére fektetjük a hangsúlyt. Szűréseket, felvilágosító előadásokat, sporteseményeket szervezünk, de nem feledkezünk meg a tudományos munkánkról sem, amelyről az őszi konferencián fogunk számot adni. Az eseménysorozatunkban nagy hangsúlyt kapott a társadalmi összefogás. Ennek révén megújulnak a kórház padjai és faültetésekre is sor kerül. A mai faültetés is a társadalmi összefogás példája. A két magas kőris adományozója, a gyöngyösi egyetem és kórházunk között régre nyúlóan jó a kapcsolat, az együttműködés. Számos tudományos konferencia, országos és megyei rendezvény színhelye volt és lesz minden bizonnyal az egyetem. Sok azonosság van a működésünkben. Ilyen a tudomány művelése, a tradíció ápolása. A mondás szerint az első legalkalmasabb időpont egy fa elültetésére húsz évvel ezelőtt volt. A második legalkalmasabb időpont most van. Azt kívánom, adjon árnyat ez a két fa majdan az alatta megpihenőknek, szolgáljon betegeink örömére, emlékeztessen az egyetem és a kórház barátságára, kölcsönös tiszteletére – fogalmazott Jakabovits Ferencné.

A fát a kórház részéről Weisz Péter főigazgató és dr. Assani Omar orvosigazgató, az adományozó képviseletében pedig dr. Bujdosó Zoltán főigazgató ültette el.