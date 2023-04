A mindenkori városvezetés folyamatosan ragaszkodik az imázs fenntartásához, aminek eredményeként az elmúlt években az önkormányzat erőfeszítéseit többször is különböző díjakkal ismerték el.

Az idén sem lesz ez másként. Mint megírtuk, néhány hete a közterületekre kerültek a kora tavaszi növények, májusban pedig folytatódik a város virágosítása. Több mint 40 ezer egynyári növényt ültetnek el, egyebek mellett begóniákat, büdöskéket és kúpvirágokat. Emellett hársakat, kőriseket, és gömbmeggyet is telepítenek a város több pontjára, s ősszel a közösségi költségvetés részeként is fásítanak majd. Gulyás Katalin, az önkormányzat főkertésze úgy nyilatkozott: a tervezés során figyelembe veszik a klíma átalakulását is.

Hatvan ebben az évben is nevez a Virágos Magyarország elnevezésű megmérettetésre.