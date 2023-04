Dr. Ilonczai Péter Egerben született, ide járt gimnáziumba, és a debreceni egyetemen végzett. Debrecenben, majd Nyíregyházán is dolgozott főorvosként. Egerbe visszatérve az egyik legfontosabb céljává vált, hogy a a Heves vármegyei betegek hematológiai ellátását a lehető legmagasabb szinten végezzék, illetve regionális szinten is vezető szerepre törekednek.

– Célunk volt a teljes ellátási portfólió kialakítása a hematológiai betegek számára, ebbe a hemofíliások is beletartoznak, és gyakorlatilag ezzel már el is készültünk, s további fejlesztések is szerepelnek a terveink között. A hematológia területén klinikai vizsgálatok is rendelkezésünkre állnak a legkorszerűbb gyógyszerekkel, s ez szintén nagy újdonságnak számít az egri kórházban. Nagy segítség ez azok számára, akik nehezebben mozognak hemofíliásként, s eddig Miskolcra vagy a fővárosba voltak kénytelenek orvoshoz járni, két éve pedig már Egerben is tudjuk kezelni őket, s a továbbiakban is várunk mindenkit – emelte ki a vezető főorvos.

A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a hemofíliával, vérzési rendellenességgel élők helyzetére, továbbá hogy hozzájáruljon ahhoz, minden beteg kezeléshez jusson.

A vérzékenységet a leghíresebb hemofíliás család, vagyis az orosz cári család óta ismeri a világ. Ennek a ritka, veleszületett vérzékenységnek több formája van, s összességében elmondható, hogy ritka betegségről van szó.