A mentési munkálatok idejére kedden az összes helikoptert az Annapurnához vezényelték, ami minden hegymászó expedíciót érintett Nepálban. Az evakuálás megtörtént, várhatóan a mai napon be is fejeződnek a mentési munkálatok. Többek között az a helikopter is részt vett a vészhelyzet kezelésben, amely a Kancsendzönga alaptáborába vitte volna fel a csapatot a mai nap folyamán, így hétfő óta kénytelenek Tseram-ban, 3900 m-en várakozni. Az eredeti trekking túra tervek szerint már tegnap fent kellett volna lenniük az alaptáborban, két nap késésben vannak. A hosszú várakozás kimerítő számukra, főleg az éjszakai hidegeket nehéz elviselniük. A szeszélyes gleccser miatt ugyanis kockázatos gyalogosan megközelíteni az alaptábort, csak helikopterrel biztonságos felmenni oda. Kétségek között várják a fejleményeket. Addig is a kényszerpihenő napjait túrázással töltik el a környéken, tegnap szép időben mentek fel körülbelül 4500 méterre. Reméljük kitart még a jó idő!

Az előrejelzések szerint a következő öt napban rossz idő várható, erős szélre és jelentős mennyiségű hóra kell számítani az Annapurna, a Manaszlu és a Mount Everest régiókban, ami légvonalban több, mint 400 kilométerre van a csapattól. A Kancsenzdönga időjárását ez remélhetőleg nem fogja érinteni. A Kalifa Alpin Csapat figyelemmel kíséri az eseményeket, folyamatosan tartja a kapcsolatot a trekking túrát szervező ügynökséggel és a csapattal, hogy a biztonságukat szem előtt tartva továbbra is lehetőségük legyen feljutni az alaptáborba." – olvasható a Kalifa közösségi oldalán.