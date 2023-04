A pályaorientáció aktív szereplői, nincs pályaorientációs rendezvény se a megyében, se országosan, ahol a vállalkozás és társult vállalkozása, a Learn Virtuál Kft lelkes csapata ne próbáltatná ki a gyerekekkel a hegesztés virtuális technikáját.

Kimagasló tehetséggondozó tevékenységüket 2008-tól az SZKTV Szakmasztár Fesztiválon is bizonyították, tanulóik hat első, hét második és négy harmadik helyezést értek el. 2012-től tanulóik nemzetközi versenyeken is sikerrel szerepeltek az Euroskills és Worldskills versenyeken, legjobb eredményeikként 2016-ban Pányi Péter és 2018-ban Budapesten Zaja Dániel is harmadik helyezést ért el.

A hegesztő képzés tartalmi fejlesztésében nemzetközi szinten is részt vesznek. 2015-től a MAKE IT projektben Erasmus+ programban kidolgoztak egy innovatív középfokú képzési tananyagot az európai hegesztő szakember (EWP – European Welding Pactitioner) képzéshez. 2009-től az Európai Hegesztési Szövetség felhatalmazása alapján európai/nemzetközi hegesztő képzéseket is szerveznek az EWF irányelveinek megfelelően.