Pétervásárán mindenki szurkolt annak a két fiatalnak, akik 2023. április 3-5. között Csongrádon szerepeltek a mezőgazdasági gépészek SZKTV versenyén. A felkészülés jól sikerült, hiszen Ármány Patrik a 15. helyen végezve a négy vizsgatantárgy közül háromból mentességet szerzett, míg Soós Balázs a Szakma Sztár Fesztiválon tudja majd meg helyezését, ami azt jelenti, hogy ő már biztosan dobogós!

Az ÉASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulói egy remek szervezésű versenyen vettek részt Csongrádon, ahová az írásbeli fordulón legalább 74 százalékot elérve lehetett bekerülni. A döntőben 18 gépésztanuló találkozott és igyekezett a legjobban teljesíteni, tudásának legjavát adva.

Bolla László szakmai oktató, a fiúk kísérője elmondta: 2002 óta már jó néhány tanulót kísért ilyen versenyekre, és többször is sikerült kimagasló eredményeket elérni a gyerekekkel. Ezek közül mindenképpen kiemelkedik a 2022-es verseny, ahol Torák Róbert első helyezést ért el. Idén is alapos felkészülés előzte meg a csongrádi utat, amelynek hozadékaként a helyezéseken túl Soós Balázs bezsebelt egy különdíjat is, ami azért is nagy teljesítmény, mivel azt épp abban a feladatban szerezte meg, amely idén került be először a vizsgafeladatok közé. Ez egy profi portfólió bemutatása volt. A sikerről az Északi Agrárszakképzési Centrum adott hírt.

Irány tehát a Szakma Sztár Fesztivál!

Gratulálunk a fiúknak!