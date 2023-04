Mint írják, a továbbtanuló gyermekek bejutottak neves budapesti és miskolci iskolákba, a zenekarban játszó gyerekek Bécsben is felléptek, a labdarúgó csapat játékosai pedig komoly versenyeken is megmutathatják tudásukat. A máltai iskola és az óvoda valódi esélyt ad a gyerekeknek. A munkahelyek elérhető közelségbe kerültek. A máltai bontóüzem 2006-os megnyitása óta folyamatosan van helyi munkalehetőség, ma már munkásjáratok érkeznek a tarnabodi emberekért Jászfényszaruból, Jászárokszállásról, de többen dolgoznak Gyöngyösön és Verpeléten is. Az állást keresők a máltai irodában segítséget kapnak a jelentkezéshez, és a munkahelyük megőrzéséhez is, nemrég tizennégyen vehettek át oklevelet, amivel az első munkában töltött félévet ismerték el.

A tarnabodi közösségi kert országos hírű mintaprogram. A korábban bezárásra ítélt boltot sikerült megmenteni. Az iskola modern, felújított épületben működik. Sportpálya épült, tanoda nyílt, működik a Biztos Kezdet Gyerekház, számos lakóházon végeztek javítást, elérhető a közösségi mosoda, van kertészeti program, CSOK-tanácsadás, védőnői szolgálat. A településen kilenc mintaház épült, Tarnabodon megjelentek a szociális bérlakások.

– Ma már természetes, hogy mindez megvan Tarnabodon, de ez nem volt mindig így. A folyamatot, amivel létrejött, fejlődésnek nevezzük – húzták alá.