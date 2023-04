– Visszautasítjuk, hogy közösségünket támadják azzal, hogy a Fidesszel szövetkezik. A Momentum egri elnökségének a saját háza táján kellene sepregetnie elsősorban. Feltennék néhány kérdést: Hogy lehet az, hogy Jánosi Zoltánt, a Momentum egri elnökét Oroján Sándor szavazta be az Evat felügyelőbizottságába? Hogy lehet, hogy a Városfejlesztésbe az ő embere, Nagy István került 800 ezer forintos fizetésért? Magyarázzák meg a kanapé ügyet illetve azt is, hogy Keresztes Zoltán a Momentum önkormányzati képviselője miért vett fel plusz juttatást azért, hogy Oroján Sándorral együtt az elkerülő társadalmasításán dolgozzon. És milyen munkát végzett?– sorolta a kérdéseket. hozzátette azt is, hogy jelenleg a DK dolgozik egy előterjesztésen, mely arra vonatkozik, hogy Egerben népszavazás nélkül ne lehessen környezetszennyező gyárakat létesíteni, például akkumulátorgyárat.