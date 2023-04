Nagycsütörtökön ünnepeljük tehát az utolsó vacsorát, amikor is Jézus búcsút vett a tanítványaitól, szeretete jeléül megmosta lábukat, s felkészült az áldozatra. A nagyhét ünnepeinek sorában a nagycsütörtök a „gyász napja”, ezért csütörtök estétől csendes időszak következik szombat estig. Ilyenkor nincs harangozás, és elhallgat az orgona is.

Nagypénteken emlékezünk meg Jézus Krisztus szenvedéséről és kereszthaláláról, s ezen a napon a római katolikus egyházban nem mutatnak be szentmisét, mert a hagyomány szerint ilyenkor maga Jézus, az örök főpap mutatja be az áldozatot. A nagypénteki szertartások három központi része az igeliturgia, a kereszt előtti hódolat és a szentáldozás, derült ki az előadásból, mely arra is kitért, hogy Jézus halálát Krisztus után 26 és 36 közé teszik, a legvalószínűbb, hogy 30, április 7-én történt.

– Nagyszombaton a katolikus egyház papsága a hívekkel együtt Krisztus sírjánál elmélkedik az Úr szenvedéséről és haláláról, ilyenkor az oltár üresen áll, és nem tartanak szentmisét. Ez a nap a húsvéti örömünnep kezdete. A katolikus liturgia szerint este kezdődik az ünnep a tűzszenteléssel, ugyanis a tűz Krisztus jelképe, akinek feltámadásával a remény, a fény születését ünneplik a keresztény egyházak, s ezt követi a keresztvízszentelés. A nagyszombati szertartáson „jönnek vissza” a harangok Rómából, újra megszólalnak a csengők és az orgona is – sorolta dr. Novák István, s megjegyezte, az Újszövetség szerint Jézus a pénteki keresztre feszítése után, a harmadik napon, vasárnap feltámadt.

Az előadást elmélkedéssel zárta a plébános. Elmesélt egy történetet, miszerint egy idős földművesnek volt egy öreg lova, amivel együtt dolgoztak. A ló egy napon elszabadult, a szomszédok pedig sajnálkoztak, a ló gazdája azonban csak kérdéssel válaszolt erre: Szerencse vagy szerencsétlenség? Ki tudná azt megmondani?

Egy hét múlva a ló visszatért egy ménes vadlóval, s a szomszédok elkezdtek örvendezni a földműves szerencséje miatt, ám ő ismét ugyanazt válaszolta, ki tudja, szerencse-e ez vagy szerencsétlenség... Miközben az idős ember fia megpróbálta betörni az egyik musztángot, leesett róla, s eltört a fiú lába. A szomszédok ismét sajnálkoztak, nem úgy az idős ember, aki a szokásos válasszal reagált. Néhány héttel később hadsereg vonult be faluba, s minden hadra fogható fiatalt besoroztak. Amikor meglátták a földműves fiát, hogy törött a lába, őt lehagyták a listáról.

Ki tudta tehát előre, hogy a történet mozzanatai közül mi volt szerencse és szerencsétlenség?