– Ezen szakaszon a teljes járdát, valamint az úttest egyes részeit is felbontják. Kérjük, hogy gyalogosan és járműveikkel is körültekintően közlekedjenek. Mivel az iskola és az óvoda környékét érinti a munkálat, kérjük, hogy gyermekekre fokozottan vigyázzanak, és őket is figyelmeztessék a forgalmi veszélyekre. Megértésüket és türelmüket köszönjük – közölte Holló László polgármester.