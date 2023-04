Azt is megtudtuk, hogy Gyöngyösről, a MATE Femtoszkópia Laboratóriumából irányította Csörgő Tamás, Novák Tamás és Szanyi István a CMS kísérlet adatfelvételét ez év tavaszán. Eddig összesen 37 alkalommal teljesítették a heti hét napon, 0-24 órában működő CMS kísérlet 8 órás adatfelvételi műszakjait; ezek közül az első négyet a franciaországi Cessy-ben, az LHC 5. ütközési pontjánál mérve, a többi 33 mérési műszakot pedig már Magyarországról, Gyöngyösről teljesítve. Eredményeikkel lényegesen járultak hozzá a CMS kísérlet adatgyűjtéséhez az LHC jelenlegi 3. mérési időszakában. Méréseik során elsősorban technikai adatok felvételére került sor, amelyek segítenek a CMS kísérlet részeinek az egymáshoz képesti pozícionálásában, a CMS kísérlet és az LHC beüzemelésében a 3. mérési időszak elején. A legfontosabb adatok rögzítése továbbra is csak Franciaországban lesz majd lehetséges.

– Középiskolai tanulmányaimat Gyöngyösön, a Berze Nagy János Gimnáziumban végeztem, a legendás fizikatanár, Kiss Lajos tanár úr, valamint a matematika tudását és szeretetét generációkban megalapozó Hejjel László tanár úr vezetésével. Álmomban nem gondoltam akkor arra, hogy egyszer majd Gyöngyösről irányíthatjuk a világ egyik legnagyobb, vezető részecskefizikai kísérletének adatfelvételét. Mára azonban ez már nem álom, hanem költséghatékony és az ajtónkon bekopogó valóság. Ezen a téren a gyöngyösi CMS csoport úttörő szerepet tölthet be Magyarországon. Úgy vélem és úgy remélem, hogy ez a nemzetközileg egyre jobban terjedő megoldás hamarosan itthon is további követőkre talál. Mi szükséges hozzá? Speciális szaktudás a CMS kísérlet mérőrendszeréről, kiváló internetes kapcsolat, néhány számítógép és sok-sok munka. Noha a legfontosabb, kritikus adatokat továbbra is csak a CMS kísérlet helyszínén, az LHC 5-ös ütközési pontjában, Franciaországban kell majd megmérnünk, de a mérések pontosításához, kalibrációjához szükséges adatok hazai felvétele korábban elképzelhetetlen távlatokat nyitott meg a magyar fizikusok számára – fogalmazott Csörgő Tamás kutatóprofesszor, a gyöngyösi CMS csoport vezetője.