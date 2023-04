– A városvezetés is örömmel csatlakozott az aláírásgyűjtéshez, hiszen mindig odaállunk a civilek mellé, de sajnáljuk, hogy a Momentum Mozgalom rátelepült erre az általuk indított kezdeményezésre, véleményünk szerint politikai haszonszerzés és adatgyűjtés céljából, amely elriaszthatta a kezdetben csatlakozni kívánó szervezeteket. Ezt támasztja alá több hozzánk érkezett információ is, miszerint a Helyi Választási Bizottság által előírt feltételeknek pont a Momentumos aktivisták aláírásgyűjtése nem felelt meg, hiszen azon emberek támogatását is elfogadták, akik nem Egerben élnek, lakcímük más településen található. Mivel mással magyarázható ez, ha nem adatgyűjtéssel? – fogalmazott Minczér Gábor.