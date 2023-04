A népszerű túravezető, Heves vármegye nagykövete saját Facebook-oldalán mesélte el, hogyan találkozott egy elesett, idős emberrel. Személyes és megható történetet osztott meg, s ezzel rávilágított, mennyire fontos másokon segíteni.

- Ma este Gyöngyösön siettem a vonathoz, amikor a váróterem előtt egy idős bácsi szólított meg: "Fiatalember, nincs véletlenül egy szelet kenyere?" Kenyér ugyan nem, de egy kakaóscsiga volt nálam, valamint mindig lapul egy zacskó keksz a táskám mélyén szükség esetére - hát, most jött el ez a szükség. Gondolkodás nélkül adtam oda a bácsinak, aki nem győzött hálálkodni, s áldást mondani - kezdte a bejegyzését Demecs Norbert.

A túravezető aztán így folytatta:

- Igaz, nagyon siettem, hiszen kb. 3 perc volt a vonat indulásáig, gyorsan megtudtam, hogy a bácsi hajléktalan, szakmáját tekintve pedig kőműves - munkát is keresett, ebben éppen nem tudtam segíteni, ám ha valaki olvassa ezt, s lát egy narancsos kabátban lévő, ősz hajú, fehér szakállú viseltes bácsit a gyöngyösi állomás körül, segítsen neki! Élelmet kért, s nem pénzt, ez is mutatja, hogy valóban éhes volt, nem pedig italozni akart. Rendelkeznünk kell a látás érzékével, hogy észrevehessük az igaz szükséget, s ahol ezt megérezzük, ott lehetőségeink szerint segítsünk is! - tette hozzá.

- Én úgy élem az életemet, hogy az alábbi elveket kövessem: belerúgás helyett segítő kéz nyújtása, rosszindulat helyett együttműködés, harag helyett szeretet, irigység helyett önépítkezés, rosszallás helyett megbecsülés és figyelem, megtagadás helyett segítőkészség, háború helyett pedig békesség. Boldog, akik hisznek a JóIsten irgalmában, hiszen tudják, hogy jótettük helyébe jót kapnak fizetségül. Nem pénzben, hanem lélekben! - zárta sorait a vármegye nagykövete.