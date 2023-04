– Ezeket az elgondolásokat most nagymértékben módosította az egész világot, így Magyarországot is érintő gazdasági válsághelyzet. Pillanatnyilag hivatalos információnk nincs, hol hol tart a folyamat, maradt-e, tartható-e az eredeti ütemezés. Amivel most elkészültek, az egy korábbi ütemezés feladata volt, de a műemlékvédelemmel és más hatóságokkal folytatott hosszas egyeztetés miatt alaposan elhúzódott. Módosítanunk kellett a településrendezési tervet. Területeket kellett leválasztani, földmérések zajlottak, a műemlékvédelmi hivatallal folyamatosan egyeztetni kellett ahhoz, hogy ez a terület megkapja azt a jogi besorolást, amivel az építkezés egyáltalán megvalósulhatott. A most részben újjáépített rotunda a helyiek által lila háznak nevezett épület alatt rejtőzöttt. A háznak önálló helyrajzi száma, lakóház besorolása volt. Ezeket az önkormányzatnak meg kellett szüntetni, át kellett nevezni. Azonban az egész tér tekintetében felemás helyzet alakult ki. Korábban ugyanis különböző műemlékvédelmi besorolásai voltak a területnek az alatta lévő pince nagy értéke és egyéb emlékek miatt. Az egészet most egy önálló egységként próbáltuk elképzelni a műemlékvédelmi hivatallal közösen, hiszen történelmi emlékhellyé nyilvánították a területet. Ezt az elképzelést húzta keresztül, hogy még a mai napig is rajta áll a régi művelődési ház, és még egy lakóház is. A besorolással ezen épületek eladását, bontását is nagyon korlátoznánk. A furcsa, felemás jogi helyzet közel egy évig tartott – részletezte Kazsu Attila.