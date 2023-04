Folytatódik a a rekonstrukció a Bazilikában. A Szent István Televízió készített egy rövid filmes beszámolót a helyszínről. Rudolf Mihály építész azt a teraszt mutatta be, ahol majd a beruházás végén a turisták is körbejárhatnak, de ennek a korábbi történetéről is mesélt. A videóból az is kiderül, hogy az egykori tűzfigyelő toronyban szolgálatot teljesítőknek árnyékszéket is építettel a toronyba az egykori tervezők.