Az M3-as autópályán a főváros irányába, a káli szakaszon a 101-es és 90-es kilométer között, lezárták a belső sávot, egy néhány nap múlva kezdődő munkavégzés kapcsán. A forgalom a külső és a leálló sávon halad. Szintén Budapest felé, a munkavégzés kapcsán a közeli, 92-es kilométernél lévő Kisasszonytéri pihenőhelyet is lezárták. Helyette a 106-os kilométernél, a Rekettyés pihenőt, vagy a 87-es kilométernél a Nagyfüged pihenőhelyet használhatják - adta hírül az Útinform.

Részletesebben

Az M3-as autópályán a káli szakaszon - a Nagyfüged csomóponttól egy 10 kilométeres szakaszon burkolat felújítási munkák kezdődtek. A 90-es kilométertől a 101-es kilométerig a Vásárosnamény felé vezető oldalt várhatóan hétfőtől hétköznapokon teljesen lezárják, a forgalmat az ellenkező oldal belső sávjára terelik át. Egyelőre a főváros felé vezető oldalon építették ki a terelést, ott a forgalom a külső és a leállósávon halad, Vásárosnamény felé még nincs korlátozás, ott továbbra is a megszokott két sávon halad a forgalom. A hétfői munkakezdést követően majd pénteken, szombaton és vasárnap két sávon lehet majd Vásárosnamény felé is autózni, Budapest irányába pedig hétköznapokon és hétvégente is két sáv lesz járható úgy, hogy sávelhúzással a külső- és a leálló sávra terelik a járműveket, de a Kisasszonytéri pihenő Vásárosnamény felé sem lesz használható. Továbbá a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Polgár térségében pedig a Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 166-os és a 167-es kilométer között lezárták a belső sávot, írja az Útinform.

A 3-as főúton, Gyöngyös nyugati határában, a Gyöngyöshalászra vezető út csomópontjánál útépítők dolgoznak. Budapest felé csak egy sáv járható és a balra kanyarodás lehetőségét minden irányból megtiltották. A Gyöngyöshalászra tartóknak, illetve a Gyöngyöshalász felől érkezőknek is terelőutat jelöltek ki, melyet sárga táblák jeleznek. Ezen felül Gyöngyösön, a Vachott Sándor utca egy hosszabb szakaszát útépítés miatt lezárták a 21-es kilométer közelében. A forgalmat a Deák Ferenc utca - Kertész utca - Püspöki utca - Pesti út - Róbert Károly utca - Mérges utca - Koháry út útvonalon terelik el.

A 25-ös főúton, Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között burkolatfelújítás miatt a főutat lezárták, a forgalmat elterelik. A kerülőutat táblák jelzik.

Jó tudni, hogy újra jár a komp a Tisza középső szakaszán, Nagyrév és Tiszabög között, azonban továbbra sem közlekedik a Tisza középső szakaszán Vezseny és Martfű, Tiszaroff és Tiszasüly között - hívta fel a figyelmet az Útinform.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)