Ma már vicces arra gondolni, hogy amikor olyan voltam, akár egy múmia, sokan akkor is dicsértek, nyilván jó szándékkal, hogy milyen jól nézek ki... Nem esett rosszul, noha amikor tükörbe néztem, megrettentem saját magamtól. Utólag elárulják persze, hogy volt időszak, amikor látták, milyen ramaty volt az ábrázatom, de vigasztalni próbáltak. Sikerült, hiszen a hiúság olykor erősebb a valóságnál, s azt hallottam meg, amit szerettem volna meghallani akkor is, amikor nem csapott be a látvány.

Bármilyen pocsékul is éreztem magam, tavaly tavasszal elmentem szavazni is. A közélet mindig is a szívügyem volt

Az elmúlt másfél évben – mint írtam – az erőm sem volt a régi, sokszor úgy kellett kényszeríteni magam, hogy legalább az alapvető kötelességeimnek eleget tegyek, például a közéletben, de hála Istennek, ezeket is megoldottam. Az elmúlt hét végén pedig kimentem a kertbe, próbáltam emelni is; na, ez még nem megy, az oxigén is kevesebb, mint amennyire szükségem volna, de eltébláboltam, és legalább jól esett. Messze még a nyár, van idő tréningezni. Szívből remélem, hogy az Olvasók is észreveszik, ha aktívabb vagyok, mint az elmúlt őszig terjedő időszakban.