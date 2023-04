Az egylet a hátrányos helyzetű családok megsegítése érdekében tevékenykedik. Számukra ugyanannyira fontos a többségi társadalom, mint a kisebbségben élő szegények. Meghatározónak tartják a társadalmi különbségek csökkentését. Ennek érdekében adományokat szereznek, adnak és programokat szerveznek.

Március 27-én elindult a varrótanfolyam 12 résztvevővel.

– Többségben szinte mondhatni családanyák mindannyian. Nagyszerű lehetőségnek tartják ők maguk is ezt a lehetőséget – közölte az elnök. Mint mondta, a hétköznapokban olyan hasznos dolgot tesznek, amellyel nem csak tanulnak, de a háztartásban is nagy hasznát veszik. A tanfolyam elvégzése után az egyesület és ő maga is szeretné a megszerzett tudást kamatoztatni.

– Ennek érdekében arra gondoltunk, ha megfelelő forrás és tudás mellett kapcsolatokat építve, a környezettudatosság szellemében ruhaanyagokból áruházak részére bevásárló táskákat varnánk. Már fel is vettem a kapcsolatot több hipermarkettel. Üzleti tervet készítettem és reméljük össze tud jönni minden számításunk. Ezzel a vállalkozással munkahelyet teremtünk, valamint hasznos dolgot teszünk a környezetvédelem irányába. Egyesületünk elkötelezett minden sztereotípia,és különbség megszüntetése mellett a többségi társadalom és kisebbség között – hangsúlyozta Botos Péter Adrián.