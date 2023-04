Szombaton délelőtt igen sok helybéli érdeklődő volt kíváncsi a Zöld Város projekt záróünnepségére, amelyet az Egri Mazsoretteknek a megújult Rákóczi utcán való vonulása adta meg az alaphangulatát. A beruházásnak köszönhetően egyébként megszépült és rendezett belvárossal gazdagodott a település. Új zöld felületek, közösségi terek, parkolók, buszpályaudvar valamint piac épült a kivitelezés ideje alatt.

Ünnepi köszöntőjében Nagy Csaba, a város polgármestere emlékeztetett arra, hogy 2016-ban nyújtották be pályázatukat abból a célból, hogy legyen egy olyan városközpontjuk, amit Füzesabony régóta megérdemel. A sikeres pályázatot követően nagyon sok ember munkája kellett ahhoz, hogy mára az álmuk valóra váljon.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Köszönet jár a településen élőknek a türelmükért, a jobbító szándékú javaslataikért és az építő kritikákért egyaránt. Bár a cél teljesült, nem állunk meg, hiszen sajátos, vasút által kettészelt helyzetünknél fogva nekünk mindenből kettő kell. Pályázatunkat már be is adtuk, s hamarosan a döntés is megszülethet az északi városrész hasonló megszépítésére – fogalmazott beszédében a városvezető.

Köszöntötte az avatóünnepség résztvevőit dr. Juhász Attila Simon. Heves vármegye közgyűlésének elnöke úgy fogalmazott, hogy minden ok megvan az ünneplésre. Akadtak ugyanis nehézségek a kivitelezés és a tényleges munka időszakában. Ilyen volt, hogy megnövekedtek a költségek. Ám összefogás és az igen komoly lobbimunka meghozta a gyümölcsét. Szükség is volt erre, mert bár Füzesabony számos okból a központ szerepét tölti be – a közigazgatásban járásközpont, itt van a bíróság és a rendőrkapitányság – ám a környezet sokáig méltatlan volt erre a szerepkörre. Most viszont már a feltételek is illenek ehhez a központ szerephez a közgyűlés elnöke szerint.

Személyesen nem tudott részt venni a zöld város projekt átadó ünnepségén, ezért üzenetben üdvözölte a résztvevőket dr. Pajtók Gábor. A térség országgyűlési képviselője szerint személyesen nagyra értékeli az eddig elért eredményeket. Nagy múltú mezőgazdasága miatt Füzesabony agrárközpont, a vasút okán közlekedési csomópont és kereskedelmi központ is. Ugyanakkor érzékelhetően fejlődő ipar is jellemző lesz a városra.

A képviselő szerint öröm látni, mi minden megújult, de a fásítással, a parkok teljes kiépítésével lesz majd igazán láthatóvá a változás. Ehhez kellett az is, hogy idén februárban a kormányzat további 800 millió forintot biztosított a fejlesztésekre, ezzel is igazolva, hogy nem csak szavakban nyilvánul meg az a kormányzati álláspont, hogy senkit nem hagynak magukra.

A projekthez kapcsolódóan egyébként számos más kiegészítő programelem is társult. Így egyebek között rajzpályázatot is hirdettek óvodások számára, amire 30 pályamunkát készítettek az apróságok. Az avatóünnepségen valamennyi gyermek oklevelet, és egy kis ajándékcsomagot kapott aktivitásáért. Ugyancsak az eseményhez kötődően elrajtolt a FutAbony mezőnye is. Több kategóriában ötvennél is többen nevezte a városfutásra.