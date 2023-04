Burai György felkészítő tanára szerint tanulójuk felkészültsége kiemelkedő az iskolában, de lehet, hogy ebben a döntős mezőnyben is, ezért nekik, tanároknak kevesebb feladatuk volt. Szerinte is feszített volt a versenyfeladat tempója, egy pécsi kollégájával beszélt róla. Valóban komplex volt a munka, az L-alakú falazatot a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően kellett megvalósítaniuk, lábazatot is kellett készíteniük, vakolniuk, áthidalót beépíteniük, hőszigetelniük.

A másik bornemisszás, Dorkó Patrik asztalos társaival együtt eközben egy fali szekrényt igyekezett minél szebben és precízebben elkészíteni, nekik délután egyig volt erre lehetőségük.

- A faliszekrényt olajos felületkezeléssel kellett elkészíteni, a fiókot már korábban megcsináltuk, most pedig, felhasználtuk. Az ajtót vasalattal kellett ellátni, bent polctartót kellett készíteni. Az olajozásnál nagyon kellett figyelni, hogy a felületet jól alakítsuk ki – mondta Dorkó Patrik.

Mivel a verseny előtt néhány dolgot elmondtak a várható feladatról, így az olajozást sokat gyakorolta előtte az oktatójával.

- A versenyen való részvételt az oktatóim, tanáraim javasolták. Voltunk itt két éve és tavaly is megnézni a versenyzőket, láttam, hogy jól teljesítenek. Az egész légkör, hangulat jó volt, de komolyan kell venni. A nagyszámú közönséggel először nem volt könnyű megbarátkozni, de sikerült kizárni a külvilágot, s a feladatra koncentrálni – tette hozzá Dorkó Patrik, aki bízik abban, hogy sikerül dobogón végeznie.

Ő egyébként családi indíttatásból választotta az asztalos szakmát, hiszen édesapja is ezt a foglalkozást űzi, így kiskora óta dolgozik vele, elleste tőle a szakma csínját-bínját, s igyekszik gyakorolni vele. Ha megszerzi a szakmunkás bizonyítványt, bízik abban, hogy a jelenlegi gyakorlati helyén dolgozhat majd tovább.

Elárulta, az ő kedvencei a tömörfából készült tárgyak, most inkább bútorlappal, modernebb anyagokkal dolgoznak, de tömörfát is előszeretettel használják. A természetességét szereti benne a leginkább, ,s azt, hogy teljesen másképpen kell dolgozni vele, mint a bútorlapokkal.

Patrik elméleti felkészítő tanára, Bekecs Gyula elmondta, évente 3-4 asztalosuk indul a versenyen, de volt, hogy öten jelentkeztek rá. Először elméleti tudásukról kellett számot adniuk egy feladatlap kitöltésével, s ennek eredményeként Patrikon kívül még két bornemisszás tanuló is mentesült az írásbeli szakmunkás vizsga alól. Most is négy tizedikes diákkal érkezett, akiktől azt várja, hogy jövőre induljanak majd a versenyen.

Balázs János gyakorlati oktató elárulta, az előválogató valamivel könnyebb volt, egy részfeladatot kellett elvégezniük, ami, rutinmunka volt. Sokan jó eredményt értek el, vizsgamentességet is kaptak, részletkérdéseken múlhatott, ki jut a döntőbe, a zsűri a jók közül a négy legjobbat választotta ki. Voltak sejtéseik, mi várható a döntőben, s megpróbáltak erre célirányosan készülni, a feladatra is, illetve a használandó modern technikára, így például a vasalatokra, felületkezelő anyagokra. Elég sok időt, energiát tettek bele a felkészülésbe, ebben Patrik duális képzőhelye is partner volt, szívén viselte a dolgot. A versenyző komoly fiatalember, látszik, hogy akarja ezt csinálni és jól akarja.

Az ipari gépészek nem a Hungexpon versenyeztek, így őket nem láthatták az általános- és középiskolások, akik elutaztak a rendezvényre, míg Győri Rajmondot igen, ő az elektronikai technikusok között már biztosan dobogós, hiszen a döntőbe az előválogató három legjobbját választotta ki a zsűri, így itt az érmes helyezésekért kellett minél jobban teljesíteniük, pontosan számolniuk, mérniük és kivitelezniük.

Ezen kívül azonban rengeteg építőipari szakmával ismerkedhettek a gyerekek, de a szépségipar, a vendéglátás, a kereskedelem, az informatika, a vegyipar, a gépipar, is kitett magárét. Sok volt a szakmai kiállító is, illetve rengeteg szakmát ki lehetett próbálni játékos formában, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) pavilonjába is át lehetett menni, ahol szintén kiállítók szórakoztatták a közönséget, hiszen a NAK alá tartozó szakmák versenyeinek döntőit már korábban megrendezték.