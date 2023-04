Bereczkiné Valter Anita, az intézmény vezetője közölte: rendőrségi rajzpályázat inspirálta az eseményt, amely felkeltette az óvodások érdeklődését, ezért szervezték a tematikus programot.

A rendezvényen papírrepülőt és hajót is hajtogathattak a gyerekek, továbbá programozható robotautó segítségével különböző KRESZ feladatokkal kapcsolatos játékokat is kipróbálhattak. Az eseményen táncház is nyílt, valamint egy rendőrautó is érkezett. Az óvodások kipróbálhatták a szirénát, s a megkülönböztető fényjelzést is bekapcsolhatták.