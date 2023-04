Közlekedésbiztonsági kérdésekkel is foglalkozott legutóbbi ülésén a mónosbéli önkormányzat. Döntöttek arról, hogy kérnek ők is a felsőtárkányihoz hasonló rendőrmakettet, de a Belügyminisztériumot is keresik, hogy építsenek VÉDA kamerarendszert. Fölvetődött gyalogátkelő-, illetve járdasziget-létesítés is a községen keresztülmenő úton. Szóba került a buszmegálló újjáépítése is, amelyre a rendőrség vizsgálatának lezárásáig várniuk kell. A kamerarendszer megújításához vállalkozók támogatást ajánlottak. Mónosbél is csatlakozik a Bélkő Tv-hez, amely a kistérség 14 településén sugározna adást és készítene műsort.