A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium a Honvédelmi Minisztériummal, a Magyar Honvédséggel és annak alakulataival szorosan együttműködve, Eger történeti és katonai hagyományait ápolva, kiemelt feladatának tartja a hazafias és honvédelmi nevelés népszerűsítését. Az intézmény diákjai 2011 óta tanulhatják a honvédelmi alapismeretek tantárgyat, illetve 2020/2021-es tanévtől honvédelem ágazati képzés is zajlik az iskolában. A kadétok rendszeresen és eredményesen vesznek részt a megyei és országos honvédelmi versenyeken. Az elmúlt években számos tartalékos, altiszt és tiszt került ki diákjai sorából. Az intézmény büszke azokra a volt kadétjaira, akik jelenleg is a haza szolgálatában, a Magyar Honvédség kötelékében teljesítenek szolgálatot idehaza és határainkon túl is.

A kadétavató ünnepségre március 29-én került sor. Az esemény a kadétok és kadétjelöltek sorakozóját követően a csapatzászló, majd az elöljáró fogadásával kezdődött. Köszöntését követően a Himnusz következett, majd a kadétjelöltek avatása. A rendezvény a Szózat meghallgatása után, a csapatzászló távozásával és az elöljáró elköszönésével ért véget. A kadétavató elöljárója Bozó Tibor vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója volt.

Az ünnepség keretében fogadta kadétjai közé az iskola azt a 30 tanulót, akik az idei tanévben kezdték meg tanulmányaikat a honvédelem ágazati képzésben. Velük együtt a 2022/2023-as tanévben 148 tanuló – az iskola diákjainak közel huszonöt százaléka – vesz részt a kadét képzésben.

Az avatandó fiatalokat Almási László alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Ifjúságstratégiai Főosztály főosztályvezetője köszöntötte, aki Szalay-Bobrovniczky Kristófot, Magyarország honvédelmi miniszterét képviselte a rendezvényen.

A kilencedikeseket Bozó Tibor vezérőrnagy avatta Wigner Kadéttá az iskola felvarrójának átadásával, majd köszöntő beszédet mondott.

A rendezvényt többek között megtisztelte jelenlétével, Kriston István főtörzszászlós, a Honvédelmi Minisztérium altiszti főreferense, Polyák András ezredes, a Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság képviselője, Durgó Tamás alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka, Kreácsik Ákos alezredes, a Magyar Honvédség Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred parancsnoka és Bátor Ferenc alezredes, a Magyar Honvédség 3. Területvédelmi Ezred 60. Mike József Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka.