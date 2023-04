Bükkszéken is lecserélhetik régi izzóikat a lakosok a ledcsere program keretében. Április végéig regisztrálhatnak. A polgármesteri hivatalban a részletekről, a feltételekről is is pontos tájékoztatást adnak - közölték a település hivatalos Facebook oldalán.

A CYEB - az energiagazdálkodás szakértőjeként - LED-csere programot hirdet a lakosság számára, amelynek keretében a program résztvevői meghatározott feltételek mellett ingyen juthatnak LED-ekhez, és cserélhetik le a háztartásaikban található régi izzókat új, korszerű LED fényforrásokra. A cél csökkenteni az energiafelhasználást, kímélni a környezetet.

Tény, hogy ugyanakkora megvilágítás eléréséhez egy LED-nek akár 80-85 százalékkal kevesebb energia is elég egy izzószálas égőhöz képest. LED-ek használatával így észrevehetően csökkenthető a háztartások villanyszámlája, valamint a környezeti terhelés is, hiszen országos szinten kevesebb energia előállítására lesz szükség.

További fontos tényező az élettartam. Míg egy “klasszikus” izzó élettartama körülbelül 1000 óra, addig egy LED - minőségétől függően - ennek sokszorosát, 5000-15000 órányi folyamatos használatot is bír. Bár a LED darabára magasabb egy izzószálas égőénél, ez a különbség gyorsan eltűnik, ha számításba vesszük, hogy több tucat wolframizzót is elhasználhatunk, mire akár egy LED is az élettartama végére érne.

A lehetőséggel egyébként bármely település élhet. A részleteket a ledcsere.hu oldalon találhatják.