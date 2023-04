Kedden tartották Egerben a megyeházán a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi konzultáció Főosztálya Vármegyejárás című rendezvényt, melynek részeként két nap alatt, négy helyszínen tesz látogatást a Főosztály Civil Fórumokon, sajtótájékoztatóval összekötve. Ennek első állomása volt Eger, mely után Egerszalókon, Gyöngyösön és Hatvanban is tartanak interaktív beszélgetéseket a civil szervezetek képviselőivel.

Somogyi Mónika, az Egri Norma Alapítvány elnöke portálunknak elmondta, fórumszerű beszélgetésekre számíthatnak a résztvevők a négy helyszínen. A vármegyejárás célja, hogy a Főosztály minden helyszínen meghallgassa, beszélgessen a helyi civil szervezetek képviselőivel, megismerjék őket, és lehetőséget biztosítsanak arra, hogy elmondhassák a problémáikat, észrevételeiket, és erre megoldási javaslatokat, pályázat támogatásokról szóló tájékoztatásokat kaphassanak egy kötetlen beszélgetés részeként.

Dr. Kecskés Péter, a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának vezetője a Heolnak arról számolt be, azért jöttek most Heves vármegyébe, hogy civil szervezetekkel találkozzanak, s kerekasztal beszélgetéseken, interaktív módon tudjanak konzultálni a vezetőkkel.

– A vármegye járás nem újdonság, 2021 óta már több, mint hetven ilyen kerekasztal beszélgetésen vagyunk túl, két éve Hevesben is jártunk már, s most újra visszatértünk. Célunk, hogy szeretnénk tájékoztatást adni a megjelent civil szervezeti vezetőknek a támogatási lehetőségekről, legyen szó akár anyagi, akár egyéb támogatási formákról, például tanácsadásról, programszervezésről, s mindenről, ami segíti a civil szervezeteket abban, hogy hatékonyan tudják ellátni a küldetésüket, a feladataikat, melyeket felvállaltak – részletezte dr. Kecskés Péter, s hozzátette, ezek a küldetések – legyen szó akár egészségügyi, szociális, kulturális vagy sporthoz kapcsolódóról – fontos, hogy minél jobban meg tudjanak valósulni, s ehhez kellenek egyrészt anyagi források, tanácsadások, melyek segítségével hatékony civil élet tud kibontakozni. A vármegyejárások is ezt szolgálják.

A kerekasztal beszélgetésen a civil szervezetek képviselői mellett részt vett egyebek között dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is, és Ignácz Balázs főispán is, aki köszöntötte a jelenlévőket.

A főispán kitért rá, hogy a vármegyejáró sorozat első állomása Eger, s nagyon nyitottak az ilyen rendezvényekre, hiszen a civil szervezetek működése Heves vármegyében is kiemelkedően fontos.

Az egri kerekasztal beszélgetésen képviseltette magát többek között az Összhang Közhasznú Egyesület, a Kis Bocs Baba- Mama Közhasznú Egyesület, valamint különböző sportágak és hagyományőrző civil szervezetek képviselői is.

Egyebek között az igénybe vehető pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikre is választ kaptak a szakemberektől.