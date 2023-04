Digitális témahetet tartottak a detki Petőfi Sándor Általános Iskolában a napokban, tájékoztatta portálunkat dr. Vona-Túri Diána intézményvezető.

– A speciális tanítási hét célja az volt, hogy az információs és kommunikációs eszközök kerüljenek a fókuszba. Az elvárásoknak megfelelően, a diákok használhatták a mobiltelefonokat különböző feladatok megoldására. A tanórák demonstrálása az interaktív táblák és különböző számítógépes programok által valósult meg. Összességében elmondható, hogy a diákok könnyen alkalmazták a digitális tudásukat, mely – valljuk be – ennek a korosztálynak az egyik fő erőssége. Sőt, egyes órákon motiválóan is hatott, és azokat is munkára bírta, akiket a hagyományos módszerek kevésbe ösztönöznek. Ezért a jövőben szorgalmazni fogjuk a digitális eszközök gyakoribb használatát a tanórákon – fogalmazott dr. Vona-Túri Diána.