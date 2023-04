Farkas László örömének adott hangot amiatt, hogy a mostani alkalommal már komoly szponzorok is támogatják a borbírálatot, s őket örömmel látják. Rövid távú terve a hegyközségi tanácsnak, hogy szakmai konferenciával is kiegészüljenek és így, mint egy szimpózium funkcionáljanak a jövőbeni borversenyek.

A hegyközségi tanács elnökének köszöntő szavait követően Bíróné Nagy Szilvia, az EBHT marketingese be is mutatta azt a négy támogatót, illetve jelenlévő képviselőiket, akik ajándéktárgyakkal is hozzájárulnak a megmérettetés sikeréhez.

Dr. Lőrincz György az esemény szakmai védnöke, zsűrielnök megnyitójában szintén azt hangsúlyozta, hogy számára, aki három évtizede látogatja ezeket a borversenyeket szintén az ünnep szó jut róluk először eszébe. Azzal is tisztában van, hogy nehézségek ugyan mindig adódnak a borászok, borászatok tevékenysége során, de ezek legyőzhetők. Egy-egy ilyen megmérettetés pedig mindig fontos és nagyon értékes esemény, amelynek a megszervezésére nagy gondot kell fordítani.