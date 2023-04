HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1907. JUNIUS 9.

Olcsóbb lesz a dohány.

No még ilyen dologról se irtunk hamarjában! Az olcsó czigarettadohány több fajtájának árát leszállitja a kincstár, hogy ezzel fokozza a fogyasztást. Többek között a 34 filléres csomag 20 fillérre, a 14 filléres dohány 8 fillérre száll le és a filléres pipadohány arát 2 fillérrel leszállitják. A czigarettázó közönség, mely ezen olcsó fajokat kedveli, ezen árleszállitásról bizonyára örömmel vesz majd tudomást és mivel ezekben a fogyasztás a legnagyobb, a kormány abban bizakodik, ha jóval leszállitja ezen minőségek árát, a fogyasztás lényegesen emelkedni fog és a szegényebb néposztály is megengedheti magának a czigarettázás luxusát. Végeredményben azonban azon intenció vezeti a dohányjövedék intézőségét, hogy ezzel lényegesen csökkenteni fogja a legutóbbi években óriási méreteket öltött és kellőképen nem ellenőrizhető bosnyák dohány csempészetét. Egyelőre csakis magánértesüléseink alapján irunk ezen árleszállitásról, mivel arról hivatalos közlemény még nem jelent meg.

HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALÚ HETILAP, MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 1903. JÚLIUS 12.

Terrorizált közgyülés.

A vasárnap tartott közgyülésen nem a városatyák határoztak, hanem a közgyülési teremben összegyült csőcselék. Ezek orditottak, fenyegettek és terrorizálták mindazon képviselőket, akik nem az ő szájizük szerint szóltak a tárgysorozaton levő tisztviselők fizetés javitását czélzó inditványhoz.

A csőcseléket ezen állásfoglalása miatt el nem itéljük. Elvégre az sokkal alacsonyabb fokán áll az értelemnek, minthogy megtudná érteni brutális fellépésének törvénytelenségét. De el kell hogy itéljük azokat a képviselőket, akik a felbujtott utcza hangulatával akartak irányt szabni a hozandó határozatnak.

Ki hallott már olyat, hogy egy inditvány tárgyalását, a csőcselék orditása folytán ne lehessen befejezni, s hogy annak szószólóit nyilt ülésen ablakon való kidobással, leütéssel fenyegessen az a mód, melynek a törvények értelmében a közgyülésen csak megjelenni van joga, de magát csendesen és tisztességesen viselni kutyakötelessége.

Ki vállalt volna felelősséget, ha ez a felbujtott tömeg garázdálkodását a tettlegességig fokozza, amihez már igazán nagyon de nagyon kevés hiányzott. Biztosra vesszük, hogy a felbujtók mosták kezeiket és ők ugranak még legelőbb a felelősség elől és azt maguktól elháritani törekedtek volna. Felelősség nélkül pedig veszedelmet szitani a legnagyobb gyávaság és a legmegvetendőbb bün.

De ha már ezekben a képviselőkben, akik a népet felbujtották és botrányt csinálni betelepitették a tanácsterembe - nincs lelkiismeret, kellett volna, hogy a polgármesterben legyen szigor és erély… De a polgármester türte az insultust, türte a rakonczátlankodást és nem tudjuk mi okból nem volt bátorsága sem az ülést feloszlatni, sem a fékét vesztett szenvedélyek hatása alatt egyre fenyegető csőcseléket a teremből eltávolitatni. Belátható, hogy ez igy nem maradhat tovább. föltétlenül kell, hogy a polgármester hathatós eszközökről gondoskodjék a tanácskozási rend biztositása és a képviselői tekintély megóvása érdekében.

(…) Sajnáljuk, hogy az a szégyen megesett képviselő testületünkön, ahol még a legizgalmasabb tárgyalások alatt sem volt ehhez hasonló botrány. Hisszük, hogy a vasárnapi izgalmas ülés intő példa lesz azon képviselők részére, akik könnyelmü játékot üztek a népszenvedély felkorbácsolásával…

HATVANI HIRLAP. VEGYESTARTALMU LAP – MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 1909 OKTÓBER 31.

Meglopták a rendőrbiztost.

A hatvani rendőrbiztost meglopták e napokban. A komikummal határos e hir nem tréfa. Egy 14 éves kis leány jelentkezett nála, hogy úti társa elhagyta és utját nem tudja folyatni. A kis leány előadása szerint megjelölt illetőségi helyének előljáróságával folytatott táviratváltás idejére és a közbeeső éjjelre a rendőrbiztos az intelligens, rendesebb külsejü leánykának saját hivatalos helyiségében adott szállást s ez igy tartott néhány napig, míg egyik reggelre hült helye volt a kis fogolynak és vele eltünt a rendőrbiztos iróasztal fiókjából 45 K aprópénz is. Most nyomozzák már nemcsak illetőségi helyét, de magát a kis leányt is, mely rutul visszaélt a vele atyailag bánó rendőrbiztos jóságával.

