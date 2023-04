Terpes önkormányzata is csatlakozott a TeSzedd! országos szemétgyűjtő programhoz. Bujáki Ferenc polgármester arra kéri a lakosságot, hogy minél többen kapcsolódjanak be a programba. Várják a jelentkezőket, akik szebbé akarják tenni környezetünket, de azokat is örömmel látják, akik esetleg korábban szemeteltek és most alkalmuk nyílik a jóvátételre is.

Zsákot, kesztyűt, vizet biztosítanak, s az akció végén egy ebéddel vendégelik meg a szorgoskodókat. Arra is kéri a lakosokat, hogy ahol nagyobb mennyiségű szemét gyűlt össze, segítsék munkájukkal az akciót! Minden kacat, lom elszállításában segít az önkormányzat.