Nem gondolom úgy, hogy jófelé tart a világ. Minden napra tudnék példákat, mik azok, amik ellene mondanak mindannak, ami az emberiség fejlődéstörténetében az évezredek során kialakult.

Környezetemben nem én vagyok az egyetlen, aki hasonlóképpen vélekedik, s akkor még ki se tettem a lábam az ajtón. Nem azokkal a szemléletbeli változásokkal pörölök, amik normális helyeken fél évszázada is evidenciáknak tűntek, például, hogy minden ember egyenlő. Nem tartom úgy, hogy a pénz számolva, az asszony verve jó – pedig sokszor hallottam! –, azzal sem értek egyet, hogy a gyermeket pofozni kell a fejlődése érdekében. El kellett jutni a felismerésig, s hála istennek, el is jutottunk. Ami zavar, az a „valóságábrázolás” azon foka, amely csúsztat – brutálisabban fogalmazva: hazudik – az érzékenyítés érdekében.

A legfőbb üzenethordozóknál, a filmeknél maradva, hogy a brit korona történetébe mulattokat telepít, hogy a börtönsztorikban a cellák többnyire gonosz kaukázusiakkal vannak tele, netán, hogy az ideális család két apából (vagy két anyából) áll. Nem jártam még amerikai börtönökben, a brit főnemességhez sincs túl sok közöm, a gyerekeimet is hagyományos közegben neveltük, az arányok mégis elgondolkodtatnak. Úgy vélem, a valóság ábrázolása továbbra is alapvető követelmény a művészetekben, s érvényes ez a mozira is. Főleg, mert – ha már egyenlősdi, legyen kövér – a színekkel játszanak.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock.)