Április 8-án ünnepli 60. születésnapját Julian Lennon angol zenész, énekes-szövegíró, fotográfus, John Lennon és Cynthia Powell közös gyermeke. Julian három Beatles-dalnak is ihletője, ezek a Lucy in the Sky with Diamonds, a Hey Jude és a Good Night. John Lennon idősebb fia a zenélésen és a fotózáson kívül emberbaráti erőfeszítéseknek szentelte, szenteli életét. Vele kapcsolatban Peterdi Gábor, az egri Beatles múzeum tulajdonosa arról beszélt portálunknak, hogy minden reményük megvan arra, hogy Julian a közeljövőben Egerbe látogat.