A Demokratikus Kolalíció és a Magyar Szocialista Párt szerint a postabezárások ellehetetlenítik a vidéken élőket. Ez a Demokratikus Koalíció egri szervezetének pénteki közleményéében áll.

„A magyar falu és vidék egyre rosszabb helyzetben van. Elvették az iskolát, bezárt a takarékszövetkezet, és az utolsókat rúgja a sarki ABC, a levegőben az égett műanyagszag terjeng. Milyen sorcsapás jöhet még? A posták eltűnése lehet a következő, ha megint csendben maradunk. Egerben is jöttek a postabezárások. Különösen fájó az itt élő időseknek is. A mi körzetünkhöz számos kistelepülés tartozik, ahol a postabezárásokkal a magát a vidék pártjaként nevező Fidesz súlyos károkat okoz, hiszen azok számára, akik ilyen helyen élnek, esélyük sem lesz levelet feladni, vagy éppen befizetni a sárgacsekket. Ezzel együtt a meglévő hivataloknak sokkal nagyobb forgalmat kell majd lebonyolítani, és nem elképzelhetetlen, hogy például az egri postán órákat kell várnunk egy szokványos levélfeladásra. Határozottan tiltakozunk a vidék elsorvasztása ellen. Ne feledjük, a postaszolgáltatás közfeladat, és a kormányzat feladata, hogy ezt biztosítsa is, erre kapott felhatalmazást.”

Mint írták, szerintük a kormány úgy módosítaná a városi postahivatalok számát, hogy 30 ezer főre jusson egy, amely jó esetben is két hivatalt hagyna meg Egerben. Ám a Dk azt írja, nem postabezárásokra, hanem a bezártak újranyitására van szükség! A Demokratikus Koalíció és az MSZP is követeli, hogy Egerbe ne postákat zárjanak be, hanem nyissák újra azokat, amelyeket még tavaly bezártak. S ne próbálják meg a önkormányzatokra tolni a működés költségeit.

