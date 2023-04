A szihalmi Kis Bocs Baba- Mama Közhasznú Egyesület női klubja nemrégiben tabukat döntögetett Egerben, a Verőszala úti Jelenlét Pontban, kedden délután pedig egészségügyi ládát helyeztek ki.

Galyasné Dósa Katalin, az egyesület elnöke portálunknak elmondta, a női klubjuk egyik téma a menstruációs szegénység.

– Szihalmon és Szomolyán már kihelyeztünk egy-egy egészségügyi ládát, ebben az évben pedig még további helyszíneken adunk át ilyeneket, hogy ezáltal is segítsünk a rászoruló nőknek. Eger mellett Szajlán, Bükkszentmártonban és Zabaron is lesz egészségügyi láda, és tartunk foglalkozásokat is, ahol a hölgyek elmesélhetik történeteiket – részletezte az elnök, s kiemelte, fontosnak tartja a menstruációs szegénység témáját.