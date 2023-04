Az Egri Érseki Papnevelő Intézet teológusai is részt vesznek Ferenc pápa április végi budapesti látogatásán, három kispap pedig segédkezhet is a Kossuth téren tartandó misén. Mint Füleczki István prefektus elmondta, a látogatásnak három súlypontja lesz, az első napon Ferenc pápa a Szent István bazilikában találkozik a püspökökkel, papokkal és a növendékekkel. Ez egy személyesebb találkozás lesz, talán kézfogásra is nyílik lehetőség. A második napon a Papp László Sportarénában sok fiatalnak, köztük a papnevelő intézet növendékeinek mond majd beszédet a szentatya. Erre az eseményre az egyházmegye az általa fönntartott oktatási intézményekből, így az egyetemről, középiskolákból is utaztat majd diákokat, kilencszáz fiatal vehet majd részt az eseményen az egyházmegye területéről.