– Komoly nehézséget jelent, hogy a robbanómotoros kaszák és önjáró szárzúzók rendszeresen magukra tekerik az eldobált horgászzsinórokat. Az eszközök karbantartása költséges és időigényes, ezért arra kérjük a horgászokat, hogy – saját érdekükben – ne dobálják el ezeket az egyébként is környezetszennyező hulladékokat – írja a cég a közleményében.

Portálunk megkérdezte a pecázás céljából a Tisza-tavat is sűrűn látogató egri horgászt, Salamon Gábort, hogy mennyire tartja jellemzőnek, hogy a pecások szétdobálnák az elszakadt zsinórokat. Szerinte embere válogatja. A tisztességes horgász természetesen nem hagyja szét az esetleg megsérült beszakadt kelléket.

– Zsinórt szaggatni senkinek sem érdeke, a horgász nem ezért megy pecázni, hanem azért, hogy halat fogjon. Az tudnivaló, hogy a kapás sűrűsége a zsinórok vastagságán is múlik, a vékonyabb damilok ígérnek több kapást. Igaz, hogy azok szakadnak be könnyebben is, különösen, ha a zsákmány akadós részre lavírozza be magát – fogalmazott.

A horgász szerint ő jellemzőbbnek tartja, hogy szemetesen hagyják ott a horgászhelyet a pecások. Nem véletlen, hogy olyan jogszabály van készülőben, ami megtiltja, hogy szemetes horgászhelyre leüljön pecázni bárki is. El kell takarítani előbb a helyet, s úgy belevágni a pecázásba.

