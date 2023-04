A fogatsportba jelenleg nagy számban kerülnek be a lipicaik, azt kellene elérni, hogy újra olyan eredményesek legyenek, mint voltak a kétezres években, amikor világbajnoki érmeket nyertek. Mostanság is nyernek magyar bajnoki címeket, de nemzetközi eredményeket nem. Két évvel ezelőtt ifj. Fekete György csapat világbajnoki címet szerzett, akkor három lova közül kettő lipicai volt. Egy áttörő sikerre volna szüksége a fajtának. Bocsi Csaba említette az 1980-as évek sikereit is, amikor a sporteredményeknek köszönhetően sorban álltak a fajtáért. Most nagyobb az állomány, keresletre is szükség volna. Megjegyezte, Magyarországon sokszor előfordult, hogy divatoznak, és nem a megfelelő lovakat szerzik be.