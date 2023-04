Lőrinciben a zord időjárás ellenére is negyedszázan vettek részt – férfiak, nők, fiatalok és idősek – az első alkalommal kihirdetett nagypénteki keresztúton, aminek során felkeresték a településen as annak külterületein lévő valamennyi feszületet. A zarándokok között ott volt Széles László plébános és Pálinkás Péter alpolgármester is. Utóbbi elmondta: bízott benne, hogy a csaknem húsz kilométeres táv, valamint a hideg és a csapadék nem riasztja el a híveket, s derűlátása be is igazolódott. Voltak, akik kerékpárral kísérték a gyalogosokat, mások autóval vállalták a részvételt, s akadtak olyanok is, akik egy-egy távra csatlakoztak a menethez. A helyi vállalkozók közül néhányan hűsítővel kínálták a reggel 7 órakor kezdődő, félnapos program során elfáradókat.

– Lakóhelyük a tekintetben is sajátos, hogy a városon belül és határaiban 12 helyen találhatók feszületek. A legrégebbi a Tájháznál lévő, úgynevezett Bacsa-féle kereszt, aminek a helyén már 1792-ban feszület állt kis haranggal, a legújabb pedig a 21-es főút Lőrinci bekötőútjánál lévő feszület, amit 2020-ban állíttattak. A Szent Anna- kápolnánál négy kereszt is található, a műkőből készültet 1911-ben, a Kálváriadombon lévőket 1913-ban szentelték fel – ismertette Pálinkás Péter.